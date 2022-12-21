. Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную эксплуатацию

21 декабря в промышленную эксплуатацию запустили Ковыктинское газоконденсатное месторождение. По магистральному газопроводу «Сила Сибири» на участке Ковыкта — Чаянда начинаются поставки газа. Старт работе оборудования по видеосвязи дал президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что запуск станет крупнейшим в Сибири, извлекаемые запасы составляют 1,8 триллиона кубических метров газа. Для доставки газа построен трубопровод длиной 800 километров. Глава государства добавил, что важнейший газотранспортный маршрут будет введен в эксплуатацию на всей протяженности — более 3000 километров. Проектная мощность Ковыктинского месторождения более 50 миллиардов кубометров газа в год.

О запуске месторождения в своем телеграм-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он назвал это событие историческим не только для региона, но и всей страны.

«Запуск Ковыкты открывает для нас новые возможности по созданию региональных газохимических комплексов в Саянске и Ангарске, развитию площадки Усольехимпрома. Главное, разумеется – газификация. Мы утвердили с „Газпромом“ программу газификации и газоснабжения Иркутской области до 2025 года. Она предусматривает газификацию населённых пунктов в четырёх северных районах области», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что перевод угольных теплоисточников на газ в границах центральной экологической зоны Байкала и в других населённых пунктах снизит негативное влияние на экологию.







