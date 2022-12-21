. Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
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Лайма Вайкуле никто в мантии королевы

Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Юрий Антонов попрощался с певицей Лаймой Вайкуле. Недавнее интервью Лаймы Вайкуле обсуждается до сих пор. Общественность возмутили слова артистки о том, что она якобы содержала весь Советский Союз. Юрий Антонов поражен тем, как смело говорит о своей карьере Лайма Вайкуле. «Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол, Алла содержала Россию, в то время как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда она говорит о себе, она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила», — удивляется певец. Музыкант не понимает, откуда блондинка взяла огромные гонорары, которыми, по ее словам, ее обделили. «Не только артистам, всем тогда мало платили. Но никто не умер от голода. О каких огромных заработках идет речь, если Лайма Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов? Внешне она очень симпатичная, не спорю. Я был с ней неплохо знаком. В 2009 году я выступал в Юрмале с сольным концертом. Там пели мои песни звезды российской эстрады. И Лайма тоже пела мою песню. Но она всегда была латышской певицей средней величины», — продолжил он.
Антонов объяснил, какой уровень популярности у Вайкуле. «Послушайте, Латвия — маленькое государство. У них нет никого, кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса. Да, Раймонд Паулс — великий эстрадный композитор. И очень хороший пианист. А Вайкуле сыграла определенную роль в развитии шансона, я бы так определил ее место и стиль», — отметил композитор. Теперь же, убежден певец, исполнительницу ждет забвение. «Тут и комментировать нечего. Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных ее заявлений надо вежливо сказать: «До свидания, Лайма», — заключил он. — Это значит, что больше никогда не увидимся», цитирует «КП». 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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