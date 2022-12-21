. Лариса Андерсен рассказала, как подготовиться к Новому 2023 году

Астролог Лариса Андерсен поделилась советами подготовки к Новому году. Друзья, продолжаем подготовку к Новому году.🎄 Поговорим о том, как распланировать свои дела перед праздником с астрологической точки зрения: когда лучше отправиться за покупками, когда заняться уборкой, а когда встретиться с друзьями: ✅Подарки для близких, особенно если это какая-то техника или гаджеты (телефоны, планшеты, наушники, игры и т.п.), следует купить до 29 декабря. С 29.12 по 18.01 Меркурий будет находиться в ретро фазе. 🎅24.12: Подходящий день для генеральной уборки, подготовки дома к празднику. Убирайтесь, выбрасывайте хлам, завершайте мелкий ремонт. Планируйте дела, занимайтесь организационными вопросами. Хороший день для очищения организма, диеты, посещения бани. 🎄25.12: Время для погружения в мир искусства. Подготовьте новогодние тосты, подпишите открытки. Можно встретиться друзьями, обсудить планы на праздничные выходные, поделиться идеями или организовать небольшую благотворительную акцию, например, подготовить подарки тем, кто нуждается. Проведите день активно. Время для радости, веселья, заботы о людях. Уместно заняться шопингом и закупкой продуктов. 🎁26.12: Хорошее время для семейного досуга, общения с друзьями. Сегодня уместно покупать технику: если вы планируете покупку гаджетов – это удачный день. Уместно провести время на природе, прогуляться, встретиться с друзьями. Можно вместе посетить какой-нибудь мастер-класс и освоить что-то новое. Если вы проводите этот день в одиночестве, то можете заняться духовными практиками, поразмышлять о прошлом и отпустить его. Можно написать письмо благодарности уходящему году, записать все свои эмоции, затем сжечь его и развеять пепел. 🍾27.12: Займись закупкой продуктов к праздникам, побалуйте себя чем-нибудь вкусным. Хорошее время для свиданий, небольшого шопинга, посещения культурных мероприятий. Займитесь творчеством, смастерите какие-нибудь украшения или декорации к празднику вместе с детьми или близкими. Продумайте и примерьте свой праздничный наряд. Можно продолжить уборку, сходить в спортзал, взбодрить себя прогулкой или пробежкой на свежем воздухе или завершить какие-то дела перед праздниками. 🔔28.12: Хороший день для бани и водных процедур, посещения арома сауны, процедур по омоложению. В этот день можно побаловать себя или близких покупкой нового парфюма, или приобрести аромат для дома. Купите в качестве украшения для ёлки колокольчики – это будет хорошим символом. Можно поучаствовать в благотворительной акции, сходить в церковь. Уместно посетить театр, сходить на премьеру фильма, назначить на этот день свидание или запланировать романтический ужин. День подходит для шопинга и поездок. 🎊29.12: Удачное время для прогулок и поездок на природу. День способствует лёгкому и приятному общению. Встречайтесь с друзьями, проводите время приятно, загляните в торговый центр или на ярмарку, купите подарки близким (кроме техники). Удачный день для духовных практик, посещения церкви, благотворительности. Решите оставшиеся организационные вопросы, доделайте мелкие дела. 💅30.12: Посвятите день здоровью и очищению, расслабьтесь, отвлекитесь от проблем. Прекрасный день, чтобы сходить в баню, на массаж, в СПА-центр или салон красоты. Примите ванну, зажгите аромалампу. Подготовьте себя к празднику, поухаживайте за собой. В этот день уместно придерживаться диеты. 🎄31.12: День укрепления семейных традиций. Время для общения с родными и любимыми. Чтобы получить защиту роду, вспомните традиции, идущие по материнской линии. В этот день следует завершить последние приготовления к празднику и провести уборку и очистку дома (зажгите свечи, протрите пол водой с добавлением соли). Важно простить своих обидчиков, не проявлять гордыни и не поддаваться обольщению. Наслаждайтесь музыкой, танцами, вкусной едой и напитками. Полезно выбраться на природу или на прогулку. В праздничные дни старайтесь проявлять максимальное спокойствие, избегайте конфликтов, не вспоминайте обид. Лучше вместе смотрите добрые фильмы, отправляйтесь на прогулку, посетите родных и близких.