. Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сравнил Месси и Роналду

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни объяснил разницу в отношении к футболу суперзвезд Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Собственными соображениями игрок поделился в интервью The Times.

"Я воcхищаюcь обоими — и Лео, и Криштиану — за то, что они идут cвоим путем. Роналду открыто заявляет: "Я лучший, я хочу быть лучшим". А когда Меccи говорит, он больше фокуcируетcя на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [отношения]. Так два разных человека мотивируют cебя".

Руни добавил, что в настоящий момент Роналду переживает крайне тяжёлый период в жизни и карьере: смерть ребенка, скандальный уход из "Манчестер Юнайтед" и неудача на чемпионате мира в Катаре. Тем не менее, подчеркнул англичанин, и у Месси, и у Роналду имеются особые достижения, которые ещё нескоро будут побиты.

18 декабря сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. В финале ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони в серии пенальти одержала победу над Францией (счет в основное время – 3:3). Голами за "бело-голубых" отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария: для обоих этот матч может стать последним в футболке сборных. Месси также стал лучшим игроком турнира, удостоившись символического "Золотого мяча".

Криштиану Роналду вместе с национальной командой вылетел из плей-офф чемпионат мира в Катаре, проиграв в четвертьфинале сборной Марокко со счетом 0:1. На ЧМ-2022 знаменитый нападающий забил всего лишь один гол с пенальти (в выигранном со счётом 3:2 матче с Ганой), а к матчам на вылет даже потерял место в основном составе.