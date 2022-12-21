. Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности

Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
38-летняя певица Лена Катина рассказала о проблемах во время второй беременности. Артистка готовится в следующем году второй раз стать мамой. Артистка пока находится на ранних строках беременности, к тому же это состояние для нее не в новинку (певица воспитывает 7-летнего сына Александра от первого брака), однако неприятных сюрпризов, преподнесенных ее организмом, экс-солистке группы «t.A.T.u.» избежать не удалось. Катина призналась, что беременность заметно расшатала ее нервную систему, поэтому теперь она то и дело устраивает истерики, ударяется в слезы или обижается на пустом месте, в итоге от нее достается мужу Дмитрию Спиридонову и Саше.  «У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы, в принципе, не обратила внимания, например, от мужа. Сейчас я дико раздражаюсь, обижаюсь, ору. Чуть позлее стала», — призналась Лена в шоу «Дискотека Дискотек» на RU.TV.
Зато чувствует себя певица прекрасно, и токсикоз, судя по всему, ее не мучает, раз она может позволить себе много времени проводить на кухне. Экс-солистка группы «t.A.T.u.» сообщила, что любит и умеет готовить, поэтому часто балует домашних различными вкусностями. Сама же она на фоне беременности начала отдавать предпочтение рыбе. «Каждый день практически кашеварю. Я очень люблю готовить. Вчера плов сделала. Ну, у меня же есть муж и сын. Их надо кормить, понимаешь? Я вообще вкусно готовлю»,  — похвастала исполнительница. Напомним, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова этим летом, а в ноябре супруги объявили, что станут родителями.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле
В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине
В США призвали бороться с антироссийскими законами на Украине
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Дмитрия Тарасова и его жену высмеяли за роскошную жизнь
Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности
Татьяна Навка пожаловалась на жизнь с пресс-секретарем президента
Татьяна Навка пожаловалась на жизнь с пресс-секретарем президента
Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на знаменитого поэта
Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на
Что необходимо сделать, чтобы визуально удлинить шею
Что необходимо сделать, чтобы визуально удлинить шею
В Братске открыли модельную библиотеку
В Братске открыли модельную библиотеку
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее солнцестояние 21 декабря
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР

Топ на сегодня

Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара превысил 69 рублей

Еще по теме

Лена Катина рассказала о своей беременности
Лена Катина раскритиковала Bentley
Лена Катина получила в подарок от мужа авто за 29 миллионов
Лена Катина рассказала о ссорах с мужем миллионерам