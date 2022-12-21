. Лена Катина обижается и впадает в истерики во время беременности

38-летняя певица Лена Катина рассказала о проблемах во время второй беременности. Артистка готовится в следующем году второй раз стать мамой. Артистка пока находится на ранних строках беременности, к тому же это состояние для нее не в новинку (певица воспитывает 7-летнего сына Александра от первого брака), однако неприятных сюрпризов, преподнесенных ее организмом, экс-солистке группы «t.A.T.u.» избежать не удалось. Катина призналась, что беременность заметно расшатала ее нервную систему, поэтому теперь она то и дело устраивает истерики, ударяется в слезы или обижается на пустом месте, в итоге от нее достается мужу Дмитрию Спиридонову и Саше. «У меня повышена раздражительность. Особенно это заметно, когда я с ребенком делаю уроки. Конечно, повышенная обидчивость, слезливость на какие-то фразы, на которые бы, в принципе, не обратила внимания, например, от мужа. Сейчас я дико раздражаюсь, обижаюсь, ору. Чуть позлее стала», — призналась Лена в шоу «Дискотека Дискотек» на RU.TV.Зато чувствует себя певица прекрасно, и токсикоз, судя по всему, ее не мучает, раз она может позволить себе много времени проводить на кухне. Экс-солистка группы «t.A.T.u.» сообщила, что любит и умеет готовить, поэтому часто балует домашних различными вкусностями. Сама же она на фоне беременности начала отдавать предпочтение рыбе. «Каждый день практически кашеварю. Я очень люблю готовить. Вчера плов сделала. Ну, у меня же есть муж и сын. Их надо кормить, понимаешь? Я вообще вкусно готовлю», — похвастала исполнительница. Напомним, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова этим летом, а в ноябре супруги объявили, что станут родителями.