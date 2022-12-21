. Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником

Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
59-летняя певица Лолита Милявская призналась, что ее сердце снова занято. В Сети распространились слухи о том, что Лолита закрутила роман с поклонником. Сообщалось, что звезда не смогла противостоять настойчивому почитателю, который оборвал ее телефон, и влюбилась в него. В эфире «МУЗ PRO-НОВОСТИ» артистка подтвердила это. «У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — радуется она. Певица заверила, что новый избранник не дает повода для сомнений. Да и друг Милявской, Коста Лакоста, с которым она выпустила песню «По-другому», точно не даст ее в обиду. «Костя  узнал об этом одним из первых. Он сказал, если, не дай Бог, что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально», — цитирует звезду «Пятый канал».  
Также исполнительница хвасталась насыщенной интимной жизнью, которая с каждым годом становится лучше. «Я не из тех, кто имитирует оргазм, — говорила она в шоу Иды Галич „Есть вопросики“ на YouTube. — С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские

Еще по теме

Лолита Милявская ведет активную сексуальную жизнь
Лолита Милявская призналась, как феноменально похудела
Лолита Милявская перевезла дочь и мать в другую страну
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом