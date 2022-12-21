. Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником

59-летняя певица Лолита Милявская призналась, что ее сердце снова занято. В Сети распространились слухи о том, что Лолита закрутила роман с поклонником. Сообщалось, что звезда не смогла противостоять настойчивому почитателю, который оборвал ее телефон, и влюбилась в него. В эфире «МУЗ PRO-НОВОСТИ» артистка подтвердила это. «У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» — радуется она. Певица заверила, что новый избранник не дает повода для сомнений. Да и друг Милявской, Коста Лакоста, с которым она выпустила песню «По-другому», точно не даст ее в обиду. «Костя узнал об этом одним из первых. Он сказал, если, не дай Бог, что, он сразу за меня даст в глаз. Пока я не обращалась, значит, все нормально», — цитирует звезду «Пятый канал».Также исполнительница хвасталась насыщенной интимной жизнью, которая с каждым годом становится лучше. «Я не из тех, кто имитирует оргазм, — говорила она в шоу Иды Галич „Есть вопросики“ на YouTube. — С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 58 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь».