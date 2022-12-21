. Лунный посевной календарь на 2023 год

С лунным календарем будет гораздо проще вырастить хороший урожай и позаботиться о комнатных растениях. Рекомендации астрологов помогут определиться с датами посева и высадки растений в 2023 году.

Лунная энергетика влияет на все живое, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заручиться поддержкой лунного календаря. В нем отражены даты, удачные для посадки и посева урожая, а также дни к, когда стоит дать отдых растениям и не тревожить их.

Январь

В январе сажать рассаду довольно рано, однако в теплых регионах уже начинают посевные работы. В середине зимы стоит выбрать семена, подготовить почву и заказать фитолампы, которые помогут вырастить отличную рассаду. Не будут лишними они и для комнатных растений. Кроме того, а январе можно сеять микрозелень, которая придется кстати к столу и восполнит запас микроэлементов.

Февраль

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31.

В конце зимы наступает время заботы о рассаде. Февраль — время активного ухода за посевами, а значит, наступает пора включать лампы и обеспечить посадкам оптимальный уровень влажности, освещения и температуры. В конце зимы требуют ухода и комнатные растения — многим из них нужна дополнительная подкормка для активного роста и цветения.

Март

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1–9, 20-24, 29.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 10, 13-19, 25, 26,28.

В начале весны растениям необходимо больше света и влаги. Рассаду начинают пикировать и удобрять, чтобы исключить неправильно развитие. Уход за комнатными растениями также важен: дополнительное освещение и добавление жидких удобрений обеспечит рост и развитие.

Апрель

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 3–5, 8, 14–15, 19, 27.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31.

Середина весны для многих регионов — время для подготовки рассады к пересадке. В этом месяце начинают готовить теплицы, закупают грунт и пересаживают рассаду. Обеспечить растениям рост и развитие помогут не только удобрения, но и полив талой водой. Снег набирают заранее, чтобы не застудить растения.

Май

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15–19.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30.

В конце весны растения набираются сил. В мае наступает пора высадки луковичных растений, работы в теплицах и высеивания овощных культур. В открытом грунте при благоприятных погодных условиях высаживают зелень и активно работают на участках.

Июнь

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25, 27-30.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 12, 15, 20.

Начало лета — активная пора для огородников. Это время предназначено для высаживания растений в открытый грунт, работы в теплицах и на клумбах. Не обходятся в это время без удобрений и активного рыхления почвы.

Июль

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 21–23, 29, 30.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 1, 4, 14, 15, 17-20, 25-29.

В середине лета снимают первый урожай, а также сеют зелень и редис для снятия второго урожая. Растениям требуется полив, затенение от жарких солнечных лучей, а также натуральное удобрение, которое получают из крапивы, настоянной на воде в течение пары недель.

Август

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1–3, 6–8, 12, 18, 25, 29, 30.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31.

В конце лета снимают урожай, а также заботятся о кустарниках и деревьях. Грядки, свободные от ежегодны посадок, засеивают горчицей для восполнения микроэлементов, а также сажают зелень, которая еще успеет вырасти до заморозков.

Сентябрь

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29.

В начале осени собирают урожай, готовят грядки для посадок под зиму, а также вносят комнатные растения с балконов в теплые комнаты. В сентябре начинают сажать озимые: лук и чеснок, а также сеют на грядки рожь и иные сидераты, обогащающие почву.

Октябрь

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 5, 6, 10, 13–17, 22, 23, 25–28.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30.

В середине осени наступает время сбора последнего урожая и посадок под зиму. В октябре занимаются посадкой озимых, если позволяет погода, а также выкапывают многолетние луковичные цветы, чтобы убрать их на зимовку.

Ноябрь

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1–3, 5, 7, 9, 11–15, 19, 24, 25, 28–31.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27.

В конце осени завершают работы в садах и огородах. Это время предназначено для последних закруток и уборки поздних сортов капусты. Занимаются в этот период т уходом за комнатными растениями, которым требуется дополнительное освещение и оптимальный режим влажности.

Декабрь

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 1, 6, 7, 10–12, 15, 16, 20, 21, 25–28.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30.

Начало зимы — время отдыха. Работы в саду и огороде завешены, а значит, есть время для отдыха. Посеять в зиму можно салат, чтобы к новогоднему столу подать свежую зелень. Хорошо взойдет и редис, который также можно посадить и получить хороший урожай.

Время для пересадки, высевания и посадки растений: 2, 3, 6–8, 11–13, 16, 21–25, 29, 30.Неблагоприятное время для посадки и работы с корневой системой: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26-28.