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Маргарита Симоньян получила награду от президента

Маргарита Симоньян получила награду от президента
Журналистке Маргарите Симоньян вручили орден. Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государственные награды. Медали достались военным, политикам, а также журналистке Маргарите Симоньян. Маргарита Симоньян получила Орден Почета за многолетнюю и добросовестную работу. Владимир Путин лично повесил медаль журналистке на грудь, а после вручил ей букет цветов. Главный редактор RT поблагодарила главу государства за почетную награду и выступила с речью. «Владимир Владимирович, много лет работаю под вашим руководством. Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент сказать то, что всегда хотела. Спасибо вам за то, что вы мочите людоедов. Вы 20 лет назад не дали оторвать наш Кавказ. Вы не дали разгореться кровавой бойне межнациональной розни, которая у нас в стране однажды уже почти разгорелась. Я это прекрасно помню, даже у нас на Кубани, хотя казалось бы… Еще чуть-чуть, и полыхнуло бы по всей стране, не только Чечня и Дагестан. Спасибо вам, что в 2008-м вы не дали полоумному людоеду сожрать Абхазию, сожрать Осетию и осетин. Спасибо вам, что совсем недавно вы прекратили бойню в Карабахе.
И, конечно, спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей. Мы будем в этом помогать. Мочить людоедов столько, сколько потребуете. Служу России!» — сказала медиаменеджер. Звание «Герой России» получили майор Константин Широков и старший лейтенант Степан Белов. Врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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