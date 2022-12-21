. Мать Алены Шишковой рассказала о войне с матерью Тимати

Мама модели Алены Шишковой рассказала о внучке. Недавно мама Шишковой объяснила, почему редко снимается с внучкой Алисой. Надежда Леонидовна заявила, что девочка и без того постоянно находится под прицелом камер. В Сети тут же зашептались, что это был укол в сторону Симоны Юнусовой, которая часто публикует кадры ребенка в личном блоге. Общественность тут же окрестила разрастающийся конфликт битвой бабушек. Однако Надежда Леонидовна от таких выводов пришла в недоумение. Женщина заявила, что никакой ссоры между ней и Симоной не было, а ее слова истолкованы неверно. «…никому не удастся вселить раздор в двух семьях: Шишковы/Юнусовы. Да, Алису часто хотят фотографировать все, кому не лень, но она взрослеет и уже в том возрасте, когда дети начинают протестовать, поэтому и я, и Алена, и Симона, мы стараемся лишний раз не просить ее сфотографироваться с нами. Именно с нами, ведь речь в посте шла именно о совместном селфи», — объяснила мама Шишковой.Надежда Леонидовна добавила, что находится в прекрасных отношениях с Юнусовой. «Я уже писала здесь, что у нас с Симоной нет ни одной причины для «битвы бабушек». Да, я далеко, а Симона ближе Алисе, но мы постоянно на связи. Мы несколько раз в год встречаемся, и эти встречи всегда очень теплые. И не было ни одного даже хоть какого мелкого конфликта за все девять лет», — уверяет женщина. Звездная родительница посоветовала хейтерам обратить внимание на позитивные новости, а не выдумывать неприятные сплетни. «Скандалы были интересны, но не сейчас. Людям проблем хватает и без этого. Меняйте приоритеты, будьте добрее и, как говорится, к вам потянутся», — заключила она. Напомним, что Шишкова родила Тимати наследницу в 2014 году. Несмотря на наличие ребенка и, казалось бы, крепкие отношения, рэпер не сделал предложение модели. Вскоре он закрутил роман с Анастасией Решетовой, которая подарила тому сына. Мальчик, в отличие от сестры, больше времени проводит с матерью, а не бабушкой.