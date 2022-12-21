. Мать Гарика Харламова наехала на его жену
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Мать Гарика Харламова наехала на его жену

Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Артист Гарик Харламов до сих пор живет с Кристиной Асмус. Кристина Асмус призналась, что вынуждена проживать с бывшим мужем в одном особняке из-за его нежелания продавать элитную недвижимость. Об этом артистка заявила публично, после чего в конфликт вмешалась мама Гарика Харламова. Наталья Игоревна посоветовала бывшей невестке поумерить пыл и больше не выносить ссору на всеобщее обсуждение. «Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но только потому, что предел уже наступил. Вернее, беспредел. Ты пишешь, что надо «овладеть чувством такта и честностью»… Хорошо, что ты задумываешься над истинным значением слова «честность», а вот касаемо такта… Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей. Кстати у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков», — посетовала женщина в соцсети.
Асмус не стала отвечать Харламовой на столь дерзкий выпад. Впрочем, судя по соцсетям мамы шоумена, она предпочитает не общаться с Кристиной, зато с удовольствием контактирует с актрисой Катериной Ковальчук. Обе часто обмениваются любезностями, смайлами в виде сердец. К слову, после разрыва с Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Ковальчук, пара даже появилась вместе на публике. Но в последнее время Катерина и резидент Comedy Club не делятся совместными кадрами. Возможно, из-за этого подписчики решили, что шоумен и артистка не вместе… «Кажется, знаю, почему Катерина не с Гариком. Он до сих пор живет с бывшей женой в одном доме!»; «Неужели вы расстались? Очень красиво смотрелись вместе!»; «Что-то в последнее время вас не видно вместе. Если расстались, то очень жаль!»; «Катерина очень похожа на Кристину внешне. Теперь в курсе, какой типаж женщин предпочитает Харламов», — отмечали некоторые.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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