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Матвиенко считает, что Новый год нужно отметить без пышных празднеств

Матвиенко считает, что Новый год нужно отметить без пышных празднеств

Наступающий Новый год нужно отметить как семейный праздник без масштабных торжеств. Таким мнением Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года, сообщает «Вместе-РФ».

Как писала «Парламентская газета», опрос ВЦИОМ, проведенный в ноябре, показал, что россияне высказались за то, чтобы сохранить детские праздники и праздничные елки. Вместе с тем больше половины граждан в текущих условиях не видят смысла в том, чтобы устраивать новогодние салюты.

Спикер палаты регионов заявила, что согласно с такой позицией и считает, что соответствующее финансирование лучше направить на поддержку участников спецоперации.

«Не время и не место устраивать пышные празднества, салюты, фейерверки. Не время, не место. Когда-то будут и салюты», — подчеркнула она.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», в Роспотребнадзоре рассказали, что приобретать домашнюю новогоднюю елку лучше в последней декаде декабря, отдавая предпочтение деревьям с гибкими ветвями.

Россиянам посоветовали отдавать предпочтение елкам с ровным и толстым стволом и иголками с насыщенным изумрудным цветом. Проверить состояние елки можно, ударив стволом о землю, — если иголки сильно осыпаются, приобретать ее не следует, указали представители ведомства.

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По материалам: pnp.ru

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