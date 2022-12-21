. Матвиенко считает, что Новый год нужно отметить без пышных празднеств

Наступающий Новый год нужно отметить как семейный праздник без масштабных торжеств. Таким мнением Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года, сообщает «Вместе-РФ».

Как писала «Парламентская газета», опрос ВЦИОМ, проведенный в ноябре, показал, что россияне высказались за то, чтобы сохранить детские праздники и праздничные елки. Вместе с тем больше половины граждан в текущих условиях не видят смысла в том, чтобы устраивать новогодние салюты.

Спикер палаты регионов заявила, что согласно с такой позицией и считает, что соответствующее финансирование лучше направить на поддержку участников спецоперации.

«Не время и не место устраивать пышные празднества, салюты, фейерверки. Не время, не место. Когда-то будут и салюты», — подчеркнула она.

Между тем, как сообщила «Парламентская газета», в Роспотребнадзоре рассказали, что приобретать домашнюю новогоднюю елку лучше в последней декаде декабря, отдавая предпочтение деревьям с гибкими ветвями.

Россиянам посоветовали отдавать предпочтение елкам с ровным и толстым стволом и иголками с насыщенным изумрудным цветом. Проверить состояние елки можно, ударив стволом о землю, — если иголки сильно осыпаются, приобретать ее не следует, указали представители ведомства.