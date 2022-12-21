. МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным

МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным

МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным

Трафик в сервисе Lensa* в конце ноября вырос в 20 раз по сравнению с обычными дневными значениями. Для большинства пользователей увлечение оказалось временным – уже в декабре показатели начали снижаться. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав трафик абонентов в ресурсах, создающих контент при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба МегаФона.

Рост трафика в Lensa начался с 21 ноября после появления новой версии фоторедактора. Приложение** с помощью искусственного интеллекта генерирует портреты пользователей в разных техниках – от карандашных набросков до изображений в стиле футуризм. Пользователи соцсетей активно меняли свои фото на созданные искусственным интеллектом. С каждым днём трафик в Lensa увеличивался в полтора-два раза и к 29 ноября в 20 раз превышал показатели начала месяца, а количество уникальных пользователей было выше в шесть раз.

Массовое увлечение фоторедакторами оказалось временным. Продемонстрировав высокие значения на последней неделе ноября, интернет-трафик в сервисе с 1 декабря начал снижаться – в среднем на 20% в день. Тем не менее, трафик и количество пользователей остается вдвое выше, чем до обновления приложения – часть аудитории продолжает пользоваться сервисом.

Тренд повлек за собой рост и в других сервисах по созданию графического контента. Так, трафик и число пользователей платформ Go Art*** и Fotor**** в ноябре оказался рекордным с начала года, увеличившись на 80-90% по сравнению со среднемесячными показателями января-октября.

Мегафон

Подробно
*Ленса
**12+
*** Гоу Арт
****Фотор

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом
В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8 млн клиентов
"Яндекс.Еда" стала потерпевшей в деле об утечке данных 8
Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия
Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме
Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине
Байден и Зеленский обсудят «справедливый мир» на Украине
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сравнил Месси и Роналду
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сравнил Месси и
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником

Топ на сегодня

Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту

Еще по теме

Интерес иркутян к онлайн-распродажам вырос на 60%
В Китае начнут создавать человекоподобных роботов-солдат
Звонки из «Гаража», интернет им. Чехова и трафик котиков: где абоненты «МегаФона» провели «Ночь музеев»?
Honda разрабатывает электромобиль NeuV с ИИ