В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. В ДНР авиация ВКС России сбила два самолета МиГ-29, самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВСУ. Кроме того, за сутки в ЛНР, ДНР и Херсонской области сбили пять беспилотных летательных аппаратов.

В районе населенного пункта Украинка Донецкой Народной Республики военнослужащие РФ уничтожили две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. Рядом с Константиновкой ДНР ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ рядом с Кисловкой Харьковской области уничтожили около 30-ти украинских военнослужащих и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Невское Луганской Народной Республики. Около населенных пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Рядом с населенными пунктами Ивано-Дарьевкой, Бахмутским и Орловкой ДНР уничтожили более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.



На Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива ДНР артиллерия ликвидировала пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, рядом с Новодонецким Донецкой Народной Республики уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. За сутки противник на этом направлении потерял около 70-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.



Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразила склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Невское ЛНР, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 143-х районах. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.