. Модные женские платья больших размеров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Модные женские платья больших размеров

Придает уверенности и женственности образу незаменимая вещь женского гардероба – платье. Несмотря на сезон, стиль и образ жизни красивые платья больших размеров https://monamourplus.ru/catalog/platya-i-sarafany/platya/ всегда будет актуальным. Подобрав правильный фасон, представительница прекрасного пола подчеркнет достоинства, скроет недостатки фигуры.

Платье в стиле ретро

Мода на платья быстротечна и непостоянна, иногда невозможно проследить всех изменений. Однако платья в стиле ретро не теряют своей актуальности и по сей день. Наряд идеально подчеркивает женские формы – акцентируя талию и бедра. Вместе с тем уделяется внимание кокетливо приоткрытым плечикам, роскошной груди, красивым рукам. Желаете разнообразить свой стиль, приобретите очаровательное, неординарное ретро-платье. Главное, не сочетать в одном образе разные эпохи.

Модные платья-рубашки

Почти сто лет назад платья-рубашки легко заняли место в женском гардеробе. Казалось бы, незамысловатая модель, где и фантазии негде разыграться. Однако каждый год дизайнеры удивляют и восхищают модниц новыми фасонами. Данная модель имеет интересную особенность, великолепно смотрится как на стройных женщинах, так и на дамах с пышными формами. Платье преображает женскую фигуру, делая сексуальной и привлекательной.

Платья бельевого стиля

Появившийся совсем недавно бельевой стиль, успел завоевать сердца женщин. Платье со струящейся легкой ткани, вставками восхитительного кружева, соблазнительными линиями декольте позволит выглядеть изысканно и соблазнительно. Бельевой стиль приемлем для девушек роскошных форм. Только стоит осмотрительно относиться к подбору наряда. Платье удлиненного фасона на тонких бретелях с треугольными чашами визуально вытянет силуэт.

Платье-сарафан

Универсальное, удобное платье-сарафан – еще одна полюбившаяся и часто используемая вещь прекрасным полом. Многофункциональный наряд проник во все сферы жизни. В платье на бретелях уместно появиться: на деловой встрече, светском рауте, пляжном отдыхе. Сарафан выступает как самостоятельная единица гардероба, а также гармонично соединяется с иными аксессуарами. Это могут быть блузки, футболки, водолазки, жакеты. Задумываясь об обновке, обратите внимание на платье-сарафан, прекрасный вариант. Легко и ненавязчиво подчеркнет вашу женственность.

Платья спортивного стиля

Платья спортивного стиля отличаются практичностью и в то же время подчеркивают женственность. Спортивный наряд подходит всем без исключения, а благодаря широкому ассортименту модницы подберут наилучший вариант для любого мероприятия.

# Женское

Последние новости

В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с двумя погибшими
К 9,5 годам колонии суд приговорил братчанина, виновного в ДТП с
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную эксплуатацию
Ковыктинское газоконденсатное месторождение запустили в промышленную
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года
Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб
Орбан высказался о возможном посещении Киева
Орбан высказался о возможном посещении Киева
К чему снится сова
К чему снится сова
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она помогает, что запрещено делать в этот день
День иконы «Нечаянная Радость» 22 декабря 2022 года: в чем она
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая прошла "Холостяк" (15 фото)
Снежана Самохина - главная звезда сериала "Дылды", которая
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя встречать Новый год
Историк моды Александр Васильев рассказал, в каком наряде нельзя

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России

Еще по теме

Мужчины тоже любят платья: каким фасоном соблазнить мужчину
Платья на лето для полных: как правильно выбрать фасон и не изуродовать свою пышную фигуру
Самые модные платья на лето 2019: семь фасонов, которые обязательно должны быть в гардеробе у каждой модницы
Школьные платья, самые популярные модели для первоклассниц - модные фасоны на весь учебный год