. Модные женские платья больших размеров

Придает уверенности и женственности образу незаменимая вещь женского гардероба – платье. Несмотря на сезон, стиль и образ жизни красивые платья больших размеров https://monamourplus.ru/catalog/platya-i-sarafany/platya/ всегда будет актуальным. Подобрав правильный фасон, представительница прекрасного пола подчеркнет достоинства, скроет недостатки фигуры.

Платье в стиле ретро

Мода на платья быстротечна и непостоянна, иногда невозможно проследить всех изменений. Однако платья в стиле ретро не теряют своей актуальности и по сей день. Наряд идеально подчеркивает женские формы – акцентируя талию и бедра. Вместе с тем уделяется внимание кокетливо приоткрытым плечикам, роскошной груди, красивым рукам. Желаете разнообразить свой стиль, приобретите очаровательное, неординарное ретро-платье. Главное, не сочетать в одном образе разные эпохи.

Модные платья-рубашки

Почти сто лет назад платья-рубашки легко заняли место в женском гардеробе. Казалось бы, незамысловатая модель, где и фантазии негде разыграться. Однако каждый год дизайнеры удивляют и восхищают модниц новыми фасонами. Данная модель имеет интересную особенность, великолепно смотрится как на стройных женщинах, так и на дамах с пышными формами. Платье преображает женскую фигуру, делая сексуальной и привлекательной.

Платья бельевого стиля

Появившийся совсем недавно бельевой стиль, успел завоевать сердца женщин. Платье со струящейся легкой ткани, вставками восхитительного кружева, соблазнительными линиями декольте позволит выглядеть изысканно и соблазнительно. Бельевой стиль приемлем для девушек роскошных форм. Только стоит осмотрительно относиться к подбору наряда. Платье удлиненного фасона на тонких бретелях с треугольными чашами визуально вытянет силуэт.

Платье-сарафан

Универсальное, удобное платье-сарафан – еще одна полюбившаяся и часто используемая вещь прекрасным полом. Многофункциональный наряд проник во все сферы жизни. В платье на бретелях уместно появиться: на деловой встрече, светском рауте, пляжном отдыхе. Сарафан выступает как самостоятельная единица гардероба, а также гармонично соединяется с иными аксессуарами. Это могут быть блузки, футболки, водолазки, жакеты. Задумываясь об обновке, обратите внимание на платье-сарафан, прекрасный вариант. Легко и ненавязчиво подчеркнет вашу женственность.

Платья спортивного стиля

Платья спортивного стиля отличаются практичностью и в то же время подчеркивают женственность. Спортивный наряд подходит всем без исключения, а благодаря широкому ассортименту модницы подберут наилучший вариант для любого мероприятия.