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Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ

Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИРоспотребнадзор порекомендовал москвичам носить маски из-за подъема заболеваемости гриппом

Москвичам рекомендовано носить маски в общественных местах из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте управления столичного Роспотребнадзора.

Кроме того, в службе порекомендовали жителям Москвы соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, а также обрабатывать их антисептиками. Рекомендуют также не допускать присутствия заболевших людей в организованном коллективе.

«С начала эпидсезона в Москве не закрыта полностью ни одна из образовательных организаций, учебный процесс приостанавливается в отдельных зданиях, классах и группах, о чем руководитель организации уведомляет родителей. Указанные ограничения носят исключительно профилактический характер», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор отмечал, что в стране не планируется вводить QR-коды из-за случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Помимо этого, эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения каких-либо иных ограничительных мер.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявлял, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране растет «чуть ли не на 35 процентов в неделю», а глава Роспотребнадзора Анна Попова называла напряженной ситуацию с гриппом в стране.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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