. Мужчина предстанет перед судом в Иркутске за попытку поджечь машину с ребенком внутри

Иркутский районный суд рассмотрит уголовное дело Дмитрия Маценко, которого обвиняют в поджогах чужого имущества, покушении на убийство малолетнего, вымогательстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Кроме того, в совершении преступлений обвиняют сестру и племянника фигуранта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

По версии следствия, не позднее 8 июня 2021 года фигурант, обещая получение денег и выгоды, вовлек в совершение пяти преступлений своего 17-летнего племянника. Из-за личной неприязни мужчины они подожгли и уничтожили несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежавших его знакомым и бизнес-партнерам.

Утром 7 сентября 2021 года вместе со своей сестрой, не подозревавшей о намерениях мужчины, он подъехал к парковке одного из детских садов в Иркутском районе. Там стоял автомобиль женщины, к которой у фигуранта были неприязненные отношения. Ранее он угрожал ей тем, что уничтожит ее имущество и подожжет родственников женщины. Мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованную машину, в которой в это время находилась 6-летняя девочка. Однако ребенок успел выйти из автомобиля. Общий ущерб от указанных преступлений составил более 22 миллионов рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, у оппонента по судебному​ спору злоумышленник вымогал деньги и цифровую валюту на общую сумму более 500 миллионов рублей, угрожая применением насилия и поджогом имущества.

Дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области. При расследовании уголовного дела произвели 40 различных экспертиз, допросили более 100 свидетелей, выполнили иные процессуальные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Объем материалов уголовного дела составил 29 томов.



