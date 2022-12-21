. На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания
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На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания

В зимнем сезоне 2022/2023 на всесезонном курорте «Манжерок» появилась новая услуга — вечернее катание. Для этого 1450 метров синей трассы оборудовали системой искусственного освещения. Одним из первых безопасность и качество вечернего катания оценил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

На курорте уже открыто 22 километра трасс, три подъёмника и 23 горнолыжных маршрута различной степени сложности. Зоны катания есть как для новичков, так и для профессионалов. Работает современная система оснежения.

С 2019 года Сбер активно развивает всесезонный курорт «Манжерок» в Республике Алтай. Там уже работают: гостиничный комплекс на 82 номера, ресторан, самый длинный в России 300-метровый ленточный подъёмник для детей и новичков, байк-парк, 5 километров пеших троп различной сложности и уникальный тематический парк «Хранитель Большого Алтая».

В 2023 году откроется пятизвёздочный гостиничный комплекс на 304 номера с конференц-залом, ski*-сервисом, спа-комплексом и семейным досуговым центром.

В этом году проект Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар», став лауреатом национальной премии «Горы России» сразу в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards** и удостоен восьми наград.

ПАО Сбербанк

*лыжный
** награды лыжного бизнеса

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По материалам: irk

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