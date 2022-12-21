. Некоторые москвичи могут получить повышенную пенсию

Некоторым Москвича дадут повышенную пенсию. С нового года размер пенсии для пожилых граждан станет больше. Минимальная сумма в Москве составит 23 313 рублей. В России десятки миллионов пенсионеров. Из них в Москве проживает 3,2 млн пенсионеров. Выплаты положены и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, студенческим семьям, детям-сиротам, труженикам тыла. С нового года размер пенсии для пожилых граждан станет больше. Также будут проиндексированы и другие выплаты, но только москвичам. Выделят до 900 тысяч рублей: россиянам сообщили о возможности субсидировать первый взнос по ипотеке Отмечается, что минимальная сумма пенсии в Москве составит 23 313 рублей. Но есть нюанс — такую выплату будет удостоен только тот человек, который проживает в столице на протяжении десяти лет. Подробнее о выплатах рассказала юрист Ирина Сивакова в своем паблике «Юридические тонкости». Она пояснила, что в столице России с 2023 года будут проиндексированы все выплаты, повышение составит 10%. «Это затронет всех граждан, которые имеют право на московские льготы: проживающие в столице многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, студенческие семьи, дети-сироты, ветераны ВОВ, ветераны труда, труженики тыла», — заявила эксперт.