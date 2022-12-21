. Nespresso закроет фирменные магазины в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Nespresso закроет фирменные магазины в России

Nespresso закроет фирменные магазины в России«Ведомости»: производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России

Производитель кофе-машин Nespresso закроет фирменные магазины в России. Об этом пишут «Ведомости».

Три осведомленных собеседника издания подтвердили такие планы компании, уточнив, что флагманский двухэтажный магазин Nespresso на Большой Дмитровке уже прекратил работу

При этом, отмечает газета, Nespresso не планирует уходить с российского рынка. Вероятнее, она переключится на работу с ретейлерами.

Nespresso принадлежит швейцарской корпорации по производству продуктов питания Nestle. 11 марта компания сообщила о прекращении поставок части продукции в Россию, среди них оказались и автоматические кофемашины и кофе-капсулы. В мае стало известно о продаже российского бизнеса Nestle

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Братске открыли модельную библиотеку
В Братске открыли модельную библиотеку
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее солнцестояние 21 декабря
Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка
Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского
Какой цвет является символом 2023 года
Какой цвет является символом 2023 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента

Топ на сегодня

Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой
Ирина Салтыкова поругалась со Стасом Пьехой

Еще по теме

Ученые нашли в кофемашинах опасные для здоровья бактерии
В России предложили исключить косметику из параллельного импорта
Nestle продает свой сладкий бизнес в США компании Ferrero за 2,8 миллиарда долларов
Компания Nike закрывает свои магазины в России