Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)
Сегодня, 12:00
Появляется все больше и больше подробностей про грядущую премьеру "Самоирония судьбы". Фильм вызывает много вопросов и пока не дает на них ответ. Так, в нем будет обыграна легендарная комедия "Ирония судьбы, или с легким паром!". Легендарную Надю, как видно по фото, сыграет Ольга Картункова. А Жень Лукашиных будет аж... 70! В том числе и Павел Воля, а также Тимур Батрутдинов
Ольга Картункова с Лукашиными
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева в роли Гали
Ольга Бузова в роли Гали
Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова (из сериала "Саша Таня")
Ольга Картункова с Лукашиными
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева в роли Гали
Ольга Бузова в роли Гали
Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова (из сериала "Саша Таня")
По материалам: trinixy