. Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)

Появляется все больше и больше подробностей про грядущую премьеру "Самоирония судьбы". Фильм вызывает много вопросов и пока не дает на них ответ. Так, в нем будет обыграна легендарная комедия "Ирония судьбы, или с легким паром!". Легендарную Надю, как видно по фото, сыграет Ольга Картункова. А Жень Лукашиных будет аж... 70! В том числе и Павел Воля, а также Тимур БатрутдиновОльга Картункова с ЛукашинымиПавел Воля и Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева в роли ГалиОльга Бузова в роли ГалиАндрей Гайдулян и Валентина Рубцова (из сериала "Саша Таня")