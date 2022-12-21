. Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 ЛукашиныхПоявляется все больше и больше подробностей про грядущую премьеру "Самоирония судьбы". Фильм вызывает много вопросов и пока не дает на них ответ. Так, в нем будет обыграна легендарная комедия "Ирония судьбы, или с легким паром!". Легендарную Надю, как видно по фото, сыграет Ольга Картункова. А Жень Лукашиных будет аж... 70! В том числе и Павел Воля, а также Тимур Батрутдинов

Ольга Картункова с Лукашиными


Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных
Ляйсан Утяшева в роли Гали

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных
Ольга Бузова в роли Гали

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных
Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных
Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова (из сериала "Саша Таня")

Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных
# Главные новости
По материалам: trinixy

Последние новости

Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву
Анонсирован визит главы МАГАТЭ в Москву
Врач назвал неожиданные свойства красной икры
Врач назвал неожиданные свойства красной икры
У звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл умерла мать
У звезды «Секса в большом городе» Ким Кэтролл умерла мать
Аллу Пугачеву все звезды целовали в одно место
Аллу Пугачеву все звезды целовали в одно место
Анастасия Волочкова выставляет себя посмешищем
Анастасия Волочкова выставляет себя посмешищем
Чулпан Хаматову используют в политических играх
Чулпан Хаматову используют в политических играх
WB Games подтвердили наличие русской локализации в Hogwarts Legacy на Xbox
WB Games подтвердили наличие русской локализации в Hogwarts Legacy на
Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие категорически нельзя дарить
Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие
Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" - вместе с ней будет 70 Лукашиных (6 фото)
Ольга Картункова сыграет Надю в "Самоиронии судьбы!" -
В России выявили 7442 случая коронавируса
В России выявили 7442 случая коронавируса
Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США
Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США
Выпрямление Пизанской башни
Выпрямление Пизанской башни

Топ на сегодня

Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
Минсельхоз предсказал снижение цен на продукты в начале 2023 года
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском

Еще по теме

Бузова сыграет невесту Лукашина, а Мартиросян - Шпака: первый кадры "Самоирония судьбы!" (8 фото)
Батрутдинов играет Лукашина, а Картункова - Надю: кадры фильма "Самоирония судьбы"
По следам Малахова: фильм «Ирония судьбы» на Новый год сменит «прописку»
Фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» исполняется 40 лет