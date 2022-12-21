Орбан высказался о возможном посещении Киева
Сегодня, 16:00
Премьер Венгрии Орбан заявил, что не планирует посещать Киев в 2023 году
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не планирует посещать Киев в 2023 году. Об этом глава правительства высказался в ходе пресс-конференции в Будапеште, пишет ТАСС.
На вопрос журналистов о том, собирается ли премьер посетить украинскую столицу в следующем году, Орбан ответил, что визит не входит в его программу.
В конце ноября по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского в Киеве побывала президент Венгрии Каталин Новак.
По материалам: lenta.ru