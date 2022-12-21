. Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на знаменитого поэта
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Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на знаменитого поэта

Павел Прилучный решил сменить имидж к Новому году и стал похож на знаменитого поэта
Актер Павел Прилучный поделился фото в новом имидже и удивил сходством с Пушкиным. Звезда «Мажора» то ли готовится к новой роли в кино, то ли собирается сыграть нового персонажа в театре, то ли просто решил приколоться перед Новым годом. Но, его новый образ вызвал шквал комментариев у подписчиков. Павел Прилучный сменил имидж. В телеграм-канале он разместил свое фото, чтобы показать, каким стал после апгрейда внешности. Звезда «Мажора» изменил прическу - теперь у него кудрявая шевелюра. А еще он отрастил, а возможно, что и приклеил, бакенбарды.
«Решил сменить имидж к Новому году», - написал под фото Павел Прилучный. Увидев это фото, поклонники Павла Прилучного развеселились и заявили, что он очень похож на великого русского поэта Александра Пушкина. «Роль Пушкина к лицу 👍👍👍», «Пушкин😂», «Круто! В любом образе  ты лучший💓», «Товарищ,не узнаю вас в гриме😂😂😂», «Крутой образ! Павел Вам идет!», «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!», «Очень даже идет,почти Пушкин😁», - высказались в Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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