. Переодетый в женщину иркутянин похитил мобильный телефон из чужой квартиры
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Переодетый в женщину иркутянин похитил мобильный телефон из чужой квартиры

Переодетый в женщину иркутянин похитил мобильный телефон из чужой квартиры

Сообщение о краже мобильного телефона в многоквартирном доме поступило в дежурную часть полиции в конце ноября. Камеры видеонаблюдения, расположенные на лестничной площадке, зафиксировали девушку.

Сотрудники полиции изучили записи и предположили, что в поле зрения камер попал переодетый мужчина. Преступника выдала комплекция тела и шаткая походка. Специалисты уголовного розыска установили личность и задержали правонарушителя.

«Блондинкой на каблуках» оказался восемь раз судимый 30-летний иркутянин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Следователи ОВД расследуют уголовное дело, возбужденное по факту кражи.



Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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