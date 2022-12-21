. Певица Бьянка вся опухла от аллергии

Певица Бьянка в шоке от аллергии. Артистка обзавелась ненужными килограммами из-за проблем со здоровьем: артистка страдает от желудочного заболевания. Параллельно артистка борется с аллергией. С аллергической реакцией Бьянка столкнулась недавно. Если раньше знаменитость ела все подряд, то теперь отказалась от вредных продуктов. «Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь — это, конечно же, не так. Я сейчас усердно лечу желудок», — пожаловалась 37-летняя певица.Исполнительница показала поклонникам изменившееся лицо. «У меня опухли губы, хотя я с ними ничего не делала. Я просто опухла, еще страшно заложило нос. В общем, аллергия на какую-то еду, на какую — не знаю. Я сейчас ничего вредного не ем, наоборот, стараюсь покупать все здоровое. Это катастрофа мирового масштаба!» — вздыхает Бьянка. При этом артистка не спешит расстраиваться — как только она вернется с гастролей в Москву, сразу же запишется к врачу. А на злые комментарии Бьянка не реагирует, ей все равно, кто и что про нее говорит. «Придется все замазывать. Я все равно буду красивая, но могла бы быть еще лучше… Новый год все-таки. Так нечестно — королева всегда должна быть самая красивая», — заключила артистка.