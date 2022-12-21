. Певице Славе предсказали будущее

По словам предсказательницы, век певицы Славы закончен. Артистка в минувшие выходные сообщила, что её отношениям с Анатолием Данилицким пришел конец. Они прожили вместе почти 20 лет, но так и не дошли до ЗАГСа. Певица тяжело переживает разрыв с бизнесменом. На днях она призналась, что чувствует себя очень плохо. Таролог Марианна Абравитова спешит успокоить Славу новостью о том, что скоро её личная жизнь наладится. Как считает эксперт, певица довольно быстро найдет себе нового мужчину. Правда, он будет чуть беднее предыдущего. По словам таролога, певице придется смириться с тем, что её «золотой век» окончен. Впрочем, бедствовать Слава всё равно не будет.«На очереди у нее новый какой-то мужчина, который тоже будет далеко не беден, но все-таки такой золотой век певицы Славы закончен, потому что такой мужчина как Данилицкий больше ей не попадется в силки», — цитирует Абравитову «Пятый канал». Между прочим, Слава по какой-то причине решила не озвучить причины расставания с Данилицким. Известно, что незадолго до окончательного разрыва влюбленные разъехались по разным домам. Певица уверяла, что её 70-летнему «мужу» в силу возраста комфортно спать одному и в тишине. Но, похоже, проблемы в отношениях пары были куда более серьезными, чем говорила Слава. А в начале декабря стало известно о том, что Глеб Матвейчук ушел от жены, родившей ему двух детей. Елена Глазкова сообщила: они больше не живут вместе, но продолжат сообща воспитывать дочку Алису и сына Александра.