. Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка

Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка

Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подаркаПольский генерал Полько дал совет шефу полиции Шимчику пересмотреть старый сериал о войне

Польский генерал, бывший командир отряда спецназа «Гром» и исполняющий обязанности главы Бюро национальной безопасности Роман Полько посоветовал главному коменданту польской полиции Ярославу Шимчику пересмотреть художественный сериал о войне. Об этом он заявил в интервью изданию Fakt.

Он выразил недоумение тем, что высокопоставленный офицер небрежно взял в руки оружие, с которым никогда раньше не имел дела. «Посмотрел бы, что ли, шеф полиции "Четырех танкистов и собаку". В одной серии один из танкистов хотел поднять пистолет, а Янек ему сказал: "стой!", так как оружие могло быть заминировано <...> Мог бы посмотреть этот обучающий отрывок», — отметил военный.

Полько рассказал, что во время его службы действовало правило, которое было перенято полицией: «что не оставил, то и не бери». Каждый имеет право на ошибку, но за таким высокопоставленным офицером должна следить его личная охрана и не допускать таких оплошностей, резюмировал он.

Ранее Шимчик объяснил, почему в штаб-квартире польской полиции, из которой он был госпитализирован, произошел случайный выстрел из гранатомета. Он рассказал, что думал, будто на Украине ему подарили использованное оружие. «Когда я переставлял использованные гранатометы, которые были подарками от украинцев, произошел взрыв», — поделился шеф польской полиции. До этого стало известно, что Шимчик получил на Украине в подарок два противотанковых гранатомета, вероятно, RGW-90. При этом, по утверждению украинской стороны, оружие уже было использованным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР
Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского подарка
Польский генерал дал совет шефу полиции после взрыва украинского
Какой цвет является символом 2023 года
Какой цвет является символом 2023 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022 года
История, традиции и поздравления с днем святой Анны, 22 декабря 2022
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
В Турции заявили о проигрыше Украины из-за прозападного выбора
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Владимир Путин наградил военкора Ирину Куксенкову орденом Мужества
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Из-за коммунальной аварии в Слюдянке без отопления остались 137 домов
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Мать Алены Шишковой рассказала о войне с матерью Тимати
Мать Алены Шишковой рассказала о войне с матерью Тимати
Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
Ярослав Бойко после 23 лет брака разводится с супругой
Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
Композитор попрощался с Лаймой Вайкуле
У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья
У Ольги Бузовой выпала грудь из откровенного платья

Топ на сегодня

В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Василиса Володина вынесла вердикт скорпионам в 2023 году
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов
Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов

Еще по теме

Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Путин уволил четырех генералов МВД
Польский генерал: референдум в Нидерландах помог Путину в реализации плана по Украине