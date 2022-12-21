. Популярный телеведущий раскрыл подробности развода

Шеф-повар Ивлев рассказал, что дети нормально отнеслись к его разводу с первой женой

Популярный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев раскрыл подробности развода с первой женой. Во время разговора с блогершей Анастасией Ивлеевой он, в частности, рассказал, как сын Матвей и дочь Мария отнеслись к его расставанию с супругой. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Ивлева, его дети нормально отнеслись к разводу. «Слава богу, что развод не повлиял психологически на моих детей (...) Они видели ситуацию, которая там творилась у нас [с женой], и поэтому они приняли это (развод — прим. «Ленты.ру»), скажем так, правильно, нормально», — высказался он. Шеф-повар также сообщил, что сын и дочь постоянно навещают его и они проводят время друг с другом с большим удовольствием.

Ивлев добавил, что несколько раз в год он вместе с детьми от первого брака и новой женой отправляется на отдых. Он уточнил, что первая супруга вместе с ними не ездит. «Мы [c первой женой] не можем найти никакие точки соприкосновения от слова вообще. Поэтому лучше всего нам не видеться», — объяснил телеведущий.

Ивлев развелся с первой женой летом 2020 года. В браке они прожили 23 года. У пары двое общих детей — сын Матвей и дочь Мария. Через несколько месяцев после официального расторжения брака, осенью 2020 года, Ивлев сообщил о новой невесте — 28-летней Валерии Куденковой. Он женился на ней в феврале 2021 года. В апреле 2022 года у супругов родилась дочь Ника.