. Посла Франции вызвали в российский МИД
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Посла Франции вызвали в российский МИД

Посла Франции вызвали в российский МИДПосла Франции в РФ Леви вызвали в МИД из-за слов Колонны о покушении на Сытого в ЦАР

Посол Франции в России Пьер Леви вызван в российский МИД 21 декабря, сообщает министерство на своем сайте.

Министерство решило выразить ему протест из-за слов главы МИД европейской страны Катрин Колонны о покушении на главу «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого.

«Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении “пропаганды” и “насилии в отношении гражданского населения” ЦАР со стороны неких российских частных военных структур», — отметили в МИД.

Там назвали цинизмом подобные слова в тот момент, когда Сытый остается в больнице в тяжелом состоянии, и призвали французские власти «воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе». Российский МИД называет подобным подходом указание африканским странам «с кем им стоит дружить и сотрудничать».

16 декабря Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого. Записку, найденную на месте инцидента, в которой якобы содержалась «угроза от всех французов», она назвала примером российской пропаганды.

Покушение на Сытого в столице ЦАР Банги произошло в тот же день ранее. В его руках взорвалась посылка. 19 декабря сообщалось, что Сытый перевезен в аэропорт Банги и скоро будет эвакуирован в Россию для лечения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции вызвали в российский МИД
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о его изменах
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о его изменах
ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из них доступна в Game Pass
ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из
Почему некоторым людям снятся мыши: что это может означать для человека
Почему некоторым людям снятся мыши: что это может означать для
Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом

Топ на сегодня

Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, который ушел на войну
Борис Корчевников высказался о сыне Яны Поплавской, который ушел на

Еще по теме

«Это оскорбление»: МИД Франции вызвал посла Турции из-за слов Эрдогана о Макроне
В МИД подтвердили покушение на главу Русского дома в ЦАР
Состояние директора Русского дома в ЦАР после покушения остается тяжелым
Посла Франции шокировали заявления польского министра