. Правительство определило, куда передадут охраняемых международной Конвенцией диких животных
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Правительство определило, куда передадут охраняемых международной Конвенцией диких животных

Правительство определило, куда передадут охраняемых международной Конвенцией диких животных

Редких диких животных, изъятых у незаконных владельцев и охраняемых международными нормами, смогут передать ГУПам или МУПам, а если таковых не найдется, компаниям или индивидуальных предпринимателям, которые способны создать надлежащие условия и не нарушают законодательство о защите животных. Такой порядок определили постановлением Правительства от 12 декабря, которое меняет правила использования конфискованных диких животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Новый документ вступает в силу 21 декабря.

Конвенцию приняли в 1973 году, СССР присоединился к ней в 1976 году решением советов министров СССР и РФСР. По ней страны-участницы должны строго регулировать торговлю перечисленными в ней животными и растениями, чтобы не ставить под угрозу их выживание. Причем это могут быть виды, которые не обязательно находиться под угрозой исчезновения, но могут оказаться под ней, если торговля не будет ограничена.

В 2003 году Правительство России установило: если кто-то незаконно добыл такое животное и содержит у себя, его должны изъять.  Административный орган должен принять решение — вернуть особь в страну экспорта, проведя консультацию с соответствующим государством, выпустить в естественную среду обитания, умертвить при наличии заключения Россельхознадзора либо передать в соответствующую структуру.  Новое постановление уточняет: животных могут передать в ГУП или МУП для содержания и использования животного в природоохранных, научных и просветительских целях. Если ни одно учреждение не может принять его, можно передать животное организации или индивидуальному предпринимателю для тех же целей.


Передать особь компании или ИП можно только, если у них есть условия для содержания и надлежащего ухода за зверем или птицей, и они не нарушали законодательство в области обращения с животными последний год. Приоритет будет у тех организаций, которые участвуют в программах по сохранению и восстановлению соответствующих видов животных и растений.

Какая бы структура не взяла к себе животное, она будет обязана ежегодно отчитываться об условиях его содержания и о появлении у него потомства по форме, которую утвердит Росприроднадзор. Если же особь погибнет, нужно будет представить ветеринарное заключения о причинах его смерти.


В Конвенции о международной торговле перечислены животные, которые водятся в разных частях мира. Это, например, орангутан, жаба обманчивая, варан бенгальский. Из животных, которые водятся в России, в Конвенцию включили, например, горного барана, бесхвостого кролика. Последний занесен в Красную книгу России, поэтому торговля им полностью запрещена.

Ранее Правительство приняло постановление, которое регулирует реализацию диких животных, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в естественную среду обитания.


 

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По материалам: pnp.ru

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