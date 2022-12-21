. Предприниматели взвинчивают цены

Перед Новым Годом идет немыслимый рост цен на ходовые продукты. К Новому году стоимость его станет просто нереальной. Россияне активно готовятся к Новому году, который наступит в считаные дни. Толпы покупателей в магазинах при этом не уменьшаются — все стараются затариться перед каникулами по полной. Не удивительно, что предприниматели отреагировали на возросший покупательский спрос и тут же стали взвинчивать ценники на самые ходовые товары к праздничному застолью. И, поскольку людей не испугало повышение цен, чеки продолжают и продолжают увеличиваться. Значительно подорожали мясо и рыба, икра, а также деликатесы. Однако лидером в росте цен стало шампанское. Эксперты полагают что к новогодней ночи его стоимость может возрасти почти вдвое, сообщает «КП».