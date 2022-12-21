. Президент ФИФА предложил ради денег проводить чемпионаты мира раз в три года
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Президент ФИФА предложил ради денег проводить чемпионаты мира раз в три года

Президент ФИФА предложил ради денег проводить чемпионаты мира раз в три года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил проводить чемпионаты мира по футболу раз в три, а не в четыре года. Об этом пишет Daily Mail.

По версии таблоида, к такой идее Инфантино пришел вследствие коммерческого успеха недавнего чемпионата мира-2022 в Катаре. Выручка от проведения турнира достигла рекордного показателя в 7,1 млрд евро, что почти на 1 млрд больше, чем на позапрошлом ЧМ-2018 в России.


Изменения в регламенте, предположительно, произойдут после 2030 года: переговоры по международному футбольному календарю в 2020-х уже практически завершены.

В настоящее время чемпионаты мира проводятся традиционно раз в четыре года.

На следующих заседаниях ФИФА планирует обсудить и пересмотреть формат проведения следующего чемпионата мира 2026 года, который должен состояться в странах Северной Америки. Согласно инициативе функционеров, в заключительной части турнира примут участие не 32 сборных, как на завершившемся ЧМ-2022 в Катаре, а 48.

С сезона 2024/25 изменится также формат Лиги чемпионов УЕФА, об этом в организации объявили весной прошлого года. В турнире больше не будет ставшего традиционным группового этапа с участием 32 клубов, а сильнейшие команды первой части ЛЧ будут определены по "швейцарской системе", используемой в шахматах.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые был намечен на осенне-зимний период. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и город Лусаил.

Обладателем Кубка мира стала сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони в серии пенальти одержала победу над Францией (счет в основное время – 3:3). Голами отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария: для обоих этот матч может стать последним в футболке сборных. За Францию трижды забил Киллиан Мбаппе.

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По материалам: uposters.ru

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