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Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях

Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колонияхОснователь ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о планах набирать снайперов в женских колониях

Бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что будет набирать снайперов и диверсантов среди женщин, отбывающих наказание в российских колониях. Такие планы предпринимателя приводятся в ответе на запрос, опубликованном пресс-службой «Конкорда» во «ВКонтакте».

До этого к Пригожину обратился депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Он отметил, что женщины-заключенные из исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле захотели поучаствовать в специальной военной операции на Украине.

«Они готовы отправиться в качестве связистов, врачей, медсестер, чтобы оказывать там посильную помощь нашим военнослужащим», — передал слова осужденных женщин Вегнер в своем запросе.

Основатель ЧВК «Вагнер» подобное рвение поддержал. Он напомнил, что подобная практика уже применялась в России.

«Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем», — резюмировал Пригожин.

В октябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что россиянок, которые добровольно хотят принять участие в спецоперации на Украине, следует отправлять работать в приграничные госпитали или волонтерами. По его мнению, набирать резервистов среди женщин не следует.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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