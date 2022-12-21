. Пушилин выразил Путину уверенность в восстановлении всей ДНР

Врио ДНР Пушилин заявил Путину, что уверен в том, что вся республика будет отстроена

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину о своей уверенности в том, что вся республика будет отстроена. Его слова передает РИА Новости.

Он также выразил благодарность российскому лидеру за создание в Кировской районе Донецка перинатального центра на 130 коек. Строители часто рискуют своей жизнью во время работы, к концу следующего года они обещают сдать объект, рассказал Пушилин.

Кроме того, он добавил, что в Мариуполе уже построено множество новых кварталов и микрорайонов. «Мы, просто глядя на Мариуполь, там, где уже не стреляют, мы представляем, что вся республика обязательно будет отстроена», — отметил Пушилин.

Ранее Путин заявил, что Киев целенаправленно наносит удары по жилым кварталам Донецка и мирным жителям. Он подчеркнул, что иностранные СМИ и правозащитники предпочитают не говорить о происходящем.