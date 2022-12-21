. Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным
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Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным

Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным

Белоруссия имеет неплохие заделы в области производства микроэлектроники, этот потенциал остался еще с советских времен и с тех пор еще развивался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, сообщается на сайте Кремля.

«В Белоруссии есть заделы неплохие, кое-что еще осталось, не растворилось в советских времен, а наоборот, развивалось благодаря усилиям руководства республики», — сказал Путин.

По словам президента, его белорусский коллега Александр Лукашенко всегда уделял этому внимание. «У нас на уровне министерств и ведомств идет проработка. Больше того: наше правительство считает, что там действительно перспективные направления», — сказал Путин.

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По материалам: pnp.ru

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