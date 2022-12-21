. Путин обратился к принимающим участие в СВО российским военным

Президент России Путин поблагодарил участвующих в СВО солдат и офицеров

Российские солдаты и офицеры, которые участвуют в боевых действиях в зоне специальной военной операции, выполняют свой долг достойно и рискуют жизнью. Об этом, обращаясь к военнослужащим, на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.