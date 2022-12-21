. Путин примет участие в расширенном заседании Коллегии Минобороны
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Путин примет участие в расширенном заседании Коллегии Минобороны

Путин примет участие в расширенном заседании Коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин в среду проведет расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании в Национальном центре управления обороной, передает РИА «Новости», будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил в этом году и поставлены задачи на 2023 год.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит с основным докладом, в котором доложит о ходе спецоперации, объемах переданного вооружения, итогах международной деятельности Вооруженных сил, а также о положении в сфере социальной защищенности военнослужащих.

На расширенном заседании Коллегии Минобороны будут присутствовать командующие округов, видов, родов войск, а также руководство центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Более 15 тысяч должностных лиц ВС РФ также примут участие в мероприятии в видеоформате.

Ранее Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава государства изучил его работу, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел отдельные встречи с командующими.

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По материалам: pnp.ru

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