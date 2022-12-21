. Путин встретился с госсекретарем Союзного государства
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин встретился с госсекретарем Союзного государства

Путин встретился с госсекретарем Союзного государства

Путин встретился с госсекретарем Союзного государстваПрезидент России Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле и попросил рассказать его о реализации планов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы?» — поинтересовался у Мезенцева российский лидер.

Путин отметил, что Мезенцев работает «в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии».

21 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Согласно заявлению, глава государства обсудил с Совбезом концепцию внешней политики. С докладом также выступил глава российского МИД Сергей Лавров.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Певица Бьянка вся опухла от аллергии
Певица Бьянка вся опухла от аллергии
Елена Николаева поделилась кадрами с первого дня рождения сына
Елена Николаева поделилась кадрами с первого дня рождения сына
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства
Путин встретился с госсекретарем Союзного государства
"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют доказательствами, что с ней что-то случилось
"Бритни Спирс умерла": поклонники поп-звезды сыплют
Важные правила ухода за ресницами, как их идеально накрасить
Важные правила ухода за ресницами, как их идеально накрасить
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
В поездке Зеленского в Бахмут усомнились
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции вызвали в российский МИД
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса

Топ на сегодня

Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Певице Славе предсказали будущее
Певице Славе предсказали будущее

Еще по теме

Путин обсудил с Совбезом украинский закон о реинтеграции Донбасса
Путин подписал военную доктрину Союзного государства
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к Конгрессу нацдиалога в Сочи
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ