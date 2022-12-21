Президент России Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле и попросил рассказать его о реализации планов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы?» — поинтересовался у Мезенцева российский лидер.

Путин отметил, что Мезенцев работает «в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, решении задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии».

21 декабря Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Согласно заявлению, глава государства обсудил с Совбезом концепцию внешней политики. С докладом также выступил глава российского МИД Сергей Лавров.