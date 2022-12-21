. Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года
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Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года

Радуясь успеху, не забывайте следить за здоровьем: гороскоп для Рыб на январь 2023 года

Первый месяц 2023 года станет для Рыб удачным в плане финансов, продвижения по карьерной лестнице и любых новых начинаний в профессиональной сфере. Вы можете получить неожиданное предложение по работе, от которого будет трудно отказаться. Возникшие поначалу сомнения быстро развеются, и уже к середине января вы активно включитесь в новый рабочий процесс, получите от него удовольствие, и будете сполна вознаграждены материально.

В январе вас ждут частые встречи с друзьями, корпоративные вечеринки и коллективные мероприятия, на которых могут произойти полезные деловые знакомства. Не исключено, что некоторые из них перерастут в тесное сотрудничество.


В доме у вас также намечаются частые гости. Друзья и близкие будут радовать вас подарками и приятными сюрпризами. Вам захочется создать уют, и вы сможете позволить себе несколько дорогих покупок для обустройства быта.

Семейным Рыбам огорчение могут доставить дети, но вы легко справитесь с этими проблемами без серьезных последствий, не считая некоторой суммы потраченных денег.

Рыбам, имеющим хронические заболевания, нельзя забывать о мерах профилактики и необходимости своевременного посещения врача, чтобы не столкнуться с обострением болезни во время ослабления иммунитета зимой.

# Общество
По материалам: rsute

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