. Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
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Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса

Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Ведущая Регина Тодоренко раскрыла свой секрет молодости. Более четырех лет телеведущая живет в браке с певцом Владом Топаловым. Регина Тодоренко признается, что со временем чувства с супругом друг к другу лишь разгораются с новой силой. Несколько месяцев назад звезды стали родителями во второй раз — у них появился сын Мирослав. Регина быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь очень довольна внешностью. «Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак. После любви мы всегда очень красивые, правда?! Это делает твою кожу лучше!» — разоткровенничалась 32-летняя Тодоренко в интервью на Ru TV, говоря о секретах красоты. Напомним, после рождения младшего сына Регина не стала засиживаться в декрете, а стала работать над многочисленными проектами, в частности, принимать участие в шоу «Дуэты», «Ледниковый период».
А ведь было время, когда Тодоренко мечтала о той популярности, которую она сейчас имеет. «Когда мне было 17 лет, я очень хотела стать участницей «Фабрики звезд». Полная уверенности, что смогу осуществить свою мечту, буду петь, играть в кино, оставлю след в искусстве, изменю мир и осчастливлю миллионы людей, а они в ответ будут любить меня! Практически все желания я исполнила! А вот со зрительской любовью прогадала. Невозможно нравиться всем, когда ты медийный человек. Тебя будут как любить, так и ненавидеть, и это нормально», — рассуждала она. Сегодня телезвезда все меньше переживает из-за негатива в свой адрес. Регина уверена — вокруг нее все же больше хороших и позитивно и настроенных людей. «Необходимо быть стрессоустойчивым человеком, чтобы достойно проходить эти этапы взросления. Мне не всегда удавалось. Я очаровывалась и разочаровывалась, лишь потому что делала огромную ошибку — все время ожидала оценки и подтверждения своей значимости. Гонка за признанием была жуткая. Какую же радость я испытала, когда осознала, что у меня есть мои родные восемь миллионов подписчиков, которые готовы идти в ногу со мной, развиваться вместе. Спасибо вам», — отмечала Тодоренко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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