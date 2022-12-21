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Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия

Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме КапитолияРэпера Bugzie The Don приговорили к пяти месяцам тюрьмы из‑за участия в штурме Капитолия

Американского рэпера Bugzie The Don (настоящее имя — Антуан Броднакс) приговорили к тюремного заключению за участие в штурме Капитолия в 2021 году. Об этом сообщает The Rolling Stone.

Всего исполнителю предстоит отбыть в тюрьме пять месяцев. После этого рэперу необходимо будет пройти год испытательного срока.

Отмечается, что 6 января Броднакс находился в Капитолии во время штурма. Участие рэпера в протестной акции подтвердили его фотографии. На одном из снимков исполнитель позировал на фоне здания конгресса США. Эту же фотографию он сделал обложкой своего альбома The Capital.

В 2021 году Броднакс признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, прокуратура запросила для него наказание в виде 21 месяца тюрьмы из‑за большого количества судимостей у рэпера. Адвокат Bugzie The Don попросил приговорить его к испытательному сроку с домашним арестом, назвав исполнителя предпринимателем и «значимой общественной фигурой».

Ранее рэпер Афромен заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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