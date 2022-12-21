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Роспотребнадзор сообщил, какие меры примут из-за распространения гриппа

Роспотребнадзор сообщил, какие меры примут из-за распространения гриппа
В России бушует вирус гриппа, который стремительно распространяется. Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости введения ограничительных мер из-за гриппа, как это было в разгар пандемии коронавируса, заявили в ведомстве. «В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ. Текущая эпидситуация не требует каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне», — говорится в официальном сообщении. Ношение масок в общественных местах носит рекомендательный характер.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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