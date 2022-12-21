. Россиян научили выбирать настоящую красную икру
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Россиян научили выбирать настоящую красную икру

Россиян научили выбирать настоящую красную икруРоскачество посоветовало обращать внимание на цвет и форму икринок при выборе продукта

Наличие «глазка» в икринках в форме пузырька под оболочкой, а также цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

«В натуральной икринке виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на "глазок", но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме», — научили эксперты выбирать россиян настоящую красную икру.

Также они посоветовали обращать внимание при выборе продукта на форму икринок, так как они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий. Также у искусственной икры бывает неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности есть иногда что-то похожее на пену. Это свидетельствует о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением, отметили эксперты.

В прошлом году Роскачество определило лучшую красную икру на российском рынке. В качестве самых достойных продуктов названы товары собственных торговых марок сетей «ВкусВилл» и METRO Cash&Carry (Metro Chef).

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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