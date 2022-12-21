. Сегодня самый короткий день 2022 года: секреты успеха в зимнее солнцестояние 21 декабря

Сегодня зимнее солнцестояние, а это означает, что нас ждет максимально длинная ночь и максимально короткий день. Эксперты рассказали, каковы будут секреты успеха в самый темный день в году.

Стоит отметить, что 21 декабря входит в число самых неблагоприятных дней в этом месяце. Дело в том, что Солнце отдаст бразды правления убывающей Луне, которая в свою очередь окажется в очень плохом положении — в Знаке Стрельца.

Используйте силу воды

Сегодня миром правит сила стихии Огня, поэтому важно ее нейтрализовать посредством Водной стихии. Для этого астрологи советуют принимать расслабляющие ванны. После работы полезно будет принять душ.

В течении рабочего дня важно почаще пить воду, особенно если вы почувствуете раздражение и гнев. Вода успокоит вас и улучшит работу чакр, не допустив выгорания. Также полезно будет почаще умываться, но лучше, чтобы вода была едва теплой.

Старайтесь носить больше синей, голубой и черной одежды

Еще один хороший способ противостоять силе стихии Огня — надеть что-нибудь синее, голубое или черное. Также полезными оттенками станут мятный, бирюзовый и отчасти зеленый.

Такая одежда будет отпугивать от вас недоброжелателей, а все люди, которые будут появляться в поле зрения, смогут успокоиться, глядя на вашу одежду такой расцветки. Более того, черный цвет помогает сосредоточиться на сложных интеллектуальных задачах, что тоже немаловажно.

Используйте сильные талисманы

Само собой, это должны быть талисманы Воды. К таковым можно смело отнести украшения из платины, а также несколько минералов типа аквамарина, хризолита, коралла, лунного камня или розового кварца.

Также полезным и станут обереги стихии Земли: обсидиан, гелиотроп, оникс, александрит, флюорит, агат. Можно попробовать установить защиту при помощи украшений из дерева. Они тоже смогут погасить энергетические волнения, порожденные Луной и Стрельцом.

Принимайте взвешенные решения

Из практических советов самым главным будет именно этот. Если вы хотите остаться на плаву и не прогореть в финансовом плане, не потерять работу или не поссориться с кем-то из близких или друзей, придется быть осторожнее со словами и действиями. Прежде чем что-то сделать, лучше подумать о том, может ли это как-то кому-то навредить.

В такие дни можно очень легко испортить себе карму, поэтому доброта и ответственность будут просто необходимыми условиями стабильности в самый короткий день.

Не переутомляйтесь

В самый темный день в году важно очень осторожно и мудро расходовать жизненные силы. Если вы будете торопиться или браться за проекты и дела, которые слишком энергозатратны, до добра это точно не доведет.

Слишком сильная усталость может плохо сказаться на настроении и продуктивности. Вечер этого дня астрологи советуют провести в спокойной и расслабляющей обстановке.