. Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шаман шокировал своей выходкой на сцене

Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Певец Шаман рискует растерять свою популярность. Артист SHAMAN, похоже, окончательно раскрепостился и почувствовал себя королем сцены. За последние полгода популярность 31-летнего артиста взлетела до небес. Он на данный момент является одним из самых востребованных артистов в российском шоу-бизнесе. Именно его хотят видеть на всех новогодних корпоративах и «голубых огоньках» страны. Если раньше SHAMAN придерживался образа правильного мальчика, который не ходит в ночные клубы и не участвует в скандалах, то теперь он начал вести себя более раскованно.
На днях во время выступления артист устроил перед зрителями сомнительный перфоманс, засунув микрофон себе в штаны. Стоит отметить, что SHAMAN сделал это всего лишь для того, чтобы освободить руки. Он очень старался завести толпу, аплодируя вместе с ней. Однако многие сочли выходку певца противной и даже мерзкой. На фоне общего недовольства поведением исполнителя многие негативно высказались и о его имидже. Публика ждет, что автор хита «Я русский» в ближайшее время откажется от странного вида кожаных штанов и избавится от дредов. Кстати, говорят, что SHAMAN в обычной жизни ходит с нормальной прической, а концертные локоны приносит на выступления в кульке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Африканский дуэт, по которому плачет мировая сцена
Посла Франции вызвали в российский МИД
Посла Франции вызвали в российский МИД
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Шаман шокировал своей выходкой на сцене
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Анна Седокова в бикини рассказал о своих шрамах
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Регина Тодоренко омолаживается при помощи секса
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о его изменах
Жена Дмитрия Тарасова рассказала о его изменах
ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из них доступна в Game Pass
ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из
Почему некоторым людям снятся мыши: что это может означать для человека
Почему некоторым людям снятся мыши: что это может означать для
Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Москвичам порекомендовали носить маски из-за гриппа и ОРВИ
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске и Тулуне
Эн+ открыл две электрозаправочные станции на трассе «Вилюй» в Братске
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом оказался краткосрочным
МегаФон: интерес россиян к фоторедакторам с искусственным интеллектом
В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий
В Октябрьском округе Иркутска пройдет 20 новогодних мероприятий

Топ на сегодня

Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и гармонии в отношениях
Любовный гороскоп на 22 декабря 2022 года: время новой любви и
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Маргарита Симоньян получила награду от президента
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту

Еще по теме

Шаман сделал из гимна России хит
Пригожин объяснил небывалую популярность певца Шамана
Шаман сделал признание в свой день рождения
Шаман рассказал о своей проблеме