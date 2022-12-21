. Шаман шокировал своей выходкой на сцене

Певец Шаман рискует растерять свою популярность. Артист SHAMAN, похоже, окончательно раскрепостился и почувствовал себя королем сцены. За последние полгода популярность 31-летнего артиста взлетела до небес. Он на данный момент является одним из самых востребованных артистов в российском шоу-бизнесе. Именно его хотят видеть на всех новогодних корпоративах и «голубых огоньках» страны. Если раньше SHAMAN придерживался образа правильного мальчика, который не ходит в ночные клубы и не участвует в скандалах, то теперь он начал вести себя более раскованно.На днях во время выступления артист устроил перед зрителями сомнительный перфоманс, засунув микрофон себе в штаны. Стоит отметить, что SHAMAN сделал это всего лишь для того, чтобы освободить руки. Он очень старался завести толпу, аплодируя вместе с ней. Однако многие сочли выходку певца противной и даже мерзкой. На фоне общего недовольства поведением исполнителя многие негативно высказались и о его имидже. Публика ждет, что автор хита «Я русский» в ближайшее время откажется от странного вида кожаных штанов и избавится от дредов. Кстати, говорят, что SHAMAN в обычной жизни ходит с нормальной прической, а концертные локоны приносит на выступления в кульке.