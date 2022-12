. Steam огласил своих номинантов на звание лучшие игр 2022 года в разных категориях

Steam анонсировал всех номинантов на звание лучших игр 2022 года. Голосование за них стартует 22 декабря среди игроков, а закончится 3 января. Игроки смогут выбрать лучшие проекты в 11 категориях.

За звание «Игра года» по версии Steam поборются:

Dying Light 2: Stay HumanELDEN RINGStrayGod of WarCall of Duty: Modern Warfare II

Что касается других номинантов, ниже можно видеть категории, в которых они представлены и список участников.

Выдающийся визуальный стиль:

ScornBendy and the Dark RevivalCult of the LambMarvel’s Spider-Man: Miles MoralesKena: Bridge of Spirits

Самый инновационный геймплей:

Mount & Blade II: BannerlordTeardownStrayNeon WhiteDome Keeper

Лучшая игра, которая вам не дается:

GTFOFIFA 23ELDEN RINGTotal War: Warhammer IIIVictoria 3

Лучший саундтрек:

Metal: HellsingerSonic FrontiersFinal Fantasy VII Remake IntergradePersona 5 RoyalHatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Лучшая игра с выдающимся сюжетом:

God of WarA Plague Tale: RequiemUncharted: Legacy of Thieves CollectionThe Stanley Parable: Ultra DeluxeMarvel’s Spider-Man: Remastered

Устройтесь поудобнее:

LEGO Star Wars: The Skywalker SagaPowerWash SimulatorDisney Dreamlight ValleyDorfromantikSlime Rancher 2

Лучшая игра на ходу:

Yu-Gi-Oh! Master DuelVampire SurvivorsDeath Stranding Director’s CutBrotatoMarvel Snap

Любимое дитя:

Dota 2Project ZomboidNo Man’s SkyDeep Rock GalacticCyberpunk 2077

Друг познается в игре:

RaftReady or NotMonster Hunter RiseMultiVersusCall of Duty: Modern Warfare II

Игра года в виртуальной реальности:

BONELABHitman IIIGreen Hell VRAmong Us VRInside the Backrooms