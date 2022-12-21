. Суд приговорил 38-летнюю братчанку к восьми годам колонии за убийство сожителя
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Суд приговорил 38-летнюю братчанку к восьми годам колонии за убийство сожителя

В Братске суд вынес приговор 38-летней женщине. Она признана виновной в совершении убийства, сообщает пресс-службы СУ СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в августе во время пьяной ссоры братчанка нанесла своему сожителю один удар ножом в область груди. От полученного ранения легкого и сердца мужчина скончался на месте. При этом женщина продолжила распивать спиртное со своей знакомой, которой рассказала о произошедшем.

Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности женщины преступлению. Суд с учетом мнения прокурора назначил ей наказание в виде восьми лет колонии общего режима.

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По материалам: irk

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