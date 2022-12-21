. Татьяна Навка пожаловалась на жизнь с пресс-секретарем президента

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что ей приходится вкалывать, несмотря на то, что она жена Дмитрия Пескова. Олимпийская чемпионка привыкла добиваться целей, она во всем полагается на свои силы и не прекращает трудиться и передавать опыт юным спортсменам. Титулованная спортсменка и дважды чемпионка мира — после ухода из большого спорта Навка не рассталась с коньками. Сейчас она занимается любимым делом — ставит ледовые шоу, участвует в тв-проектах. Мюзиклы на льду под управлением Татьяны гастролируют по стране и находят отклики у тысячи поклонников. Однако заработанных средств не хватает, чтобы обзавестись собственным залом для постановок. «Я знаю, что я абсолютно честна перед собой, перед своей родиной и вообще я еще задолго до встречи с Дмитрием Сергеевичем Песковым стала олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, поэтому все, что я в этой жизни делаю, — я добиваюсь только своим трудом и своим напором. Несмотря на то, что я жена пресс-секретаря, я здесь фигачу и работаю каждую ночь. У меня нет своего катка, к сожалению. Надеюсь, что он будет когда-то и у меня будет возможность тренировать не после 12 ночи», — поделилась 47-летняя звезда спорта.Олимпийская чемпионка не раз жаловалась, что получает негатив в свою сторону. Кроме того, недоброжелатели изводят едкими комментариями ее родных и близких. Но несмотря ни на что Татьяна прощает обидчиков. «Огромное количество хейта сыпется, запугивание меня, моей семьи, супругу звонки. Честно, меня это вообще не пугает. Мне очень жалко тех людей, которые это делают и бог им судья», — сказала спортсменка в беседе с Надеждой Стрелец. Напомним, у Навки и Дмитрия Пескова растет общая дочь Надежда, которая пошла по стопам матери. Вот только Татьяна не планирует сделать из девочки профессиональную фигуристку — все по желанию наследницы. «Я из нее не ращу фигуристку, я из нее пытаюсь вырастить человека, который найдет себя в этой жизни. Ращу счастливого человека — это самое главное. Если она придет ко мне и скажет: «Мама, я не хочу кататься» — Я скажу: «Алилуя!» Но сегодня для нее наказание, если я не пущу на тренировку», — поделилась Навка.