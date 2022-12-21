. Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей

47-летняя фигуристка Татьяна Навка призналась, что столкнулась с ревностью детей. Спортсменка уже около 10 лет состоит в отношениях с Дмитрием Песковым и не скрывает своего счастья. Однако первое время супругам приходилось непросто, ведь им нужно было не только притираться друг к другу, но и познакомить детей от предыдущих браков, которым оказалось нелегко войти в новую семью. На тот момент дочери фигуристки – Александре Жулиной – было чуть больше 10 лет и девочка ревновала маму к отпрыскам отчима, в особенности к Лизе Песковой. Дело в том, что Навка всегда растила наследницу в строгости, однако с падчерицей, когда она у них гостила, старалась быть помягче, пытаясь ей понравиться. Это, естественно, не укрылось от внимания Александры, которая стала всерьез обижаться на спортсменку. «Мама, ты себя видела со стороны? Я тебя никогда такой со мной не наблюдала», — возмущалась тогда девочка.После очередной ссоры Навке пришлось серьезно поговорить с дочкой и объяснить ей, что Лизе тоже сложно, ведь она оказывается в незнакомой обстановке с фактически чужими людьми. «Лапуль, ну конечно, ты моя дочка, я тебя безумно люблю. Представляешь, Лиза пришла. Конечно, я хочу создать условия, чтобы она тоже почувствовала себя, как дома, но я же тебя люблю больше всех на свете, не переживай»,— вспомнила свои слова фигуристка в Youtube-канале Надежды Стрелец. Не обрадовалась Александра, и когда узнала о беременности мамы, и мечтала, чтобы родился мальчик, а не девочка. Однако сейчас дочери Навки обожают друг друга. В итоге подружилась наследница фигуристки и с Лизой, так что теперь семейство часто собирается вместе на выходные и праздники.