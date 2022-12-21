. Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей

Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
47-летняя фигуристка Татьяна Навка призналась, что столкнулась с ревностью детей. Спортсменка уже около 10 лет состоит в отношениях с Дмитрием Песковым и не скрывает своего счастья. Однако первое время супругам приходилось непросто, ведь им нужно было не только притираться друг к другу, но и познакомить детей от предыдущих браков, которым оказалось нелегко войти в новую семью. На тот момент дочери фигуристки – Александре Жулиной – было чуть больше 10 лет и девочка ревновала маму к отпрыскам отчима, в особенности к Лизе Песковой. Дело в том, что Навка всегда растила наследницу в строгости, однако с падчерицей, когда она у них гостила, старалась быть помягче, пытаясь ей понравиться. Это, естественно, не укрылось от внимания Александры, которая стала всерьез обижаться на спортсменку. «Мама, ты себя видела со стороны? Я тебя никогда такой со мной не наблюдала», — возмущалась тогда девочка.
После очередной ссоры Навке пришлось серьезно поговорить с дочкой и объяснить ей, что Лизе тоже сложно, ведь она оказывается в незнакомой обстановке с фактически чужими людьми. «Лапуль, ну конечно, ты моя дочка, я тебя безумно люблю. Представляешь, Лиза пришла. Конечно, я хочу создать условия, чтобы она тоже почувствовала себя, как дома, но я же тебя люблю больше всех на свете, не переживай»,— вспомнила свои слова фигуристка в Youtube-канале Надежды Стрелец. Не обрадовалась Александра, и когда узнала о беременности мамы, и мечтала, чтобы родился мальчик, а не девочка. Однако сейчас дочери Навки обожают друг друга. В итоге подружилась наследница фигуристки и с Лизой, так что теперь семейство часто собирается вместе на выходные и праздники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских колониях
Пригожин заявил о планах набирать снайперов и диверсантов в женских
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
"Опасный" портсигар со встроенной зажигалкой
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого перерыва и порадовал своим видом
Валентин Юдашкин появился с женой на ТВ впервые после долгого
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Лолита Милявская закрутила роман со своим поклонником
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Татьяна Навка рассказала о ревности дочерей
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Мать Гарика Харламова наехала на его жену
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Врач высказался об оголенной груди Ольги Бузовой
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Лайма Вайкуле никто в мантии королевы
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Популярный телеведущий раскрыл подробности развода
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Маск сравнил Twitter с терпящим крушение горящим самолетом
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о сделке с Microsoft
Activision Blizzard подвели итоги года в новом видео, напомнив о
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»
В январе 2023 года на улицы Иркутска выйдет новый троллейбус «Адмирал»

Топ на сегодня

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Nespresso закроет фирменные магазины в России
Nespresso закроет фирменные магазины в России
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские

Еще по теме

Татьяна Навка рассказала об отношениях с мужем Дмитрием Песковым
Татьяна Навка подумывает о смене фамилии
Татьяна Навка высказалась о жизни с Песковым в седьмую годовщину свадьбы
Татьяна Навка сводила дочь Надю на новогоднюю елку: танцы под Gangnam Style с Дедом Морозом