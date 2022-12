. ТОП-10 лучших игр по Metacritic для Xbox за 2022 год — половина из них доступна в Game Pass

Громкие игровые новинки в этом году уже не ожидаются, и можно подводить итоги года, что делают многие игровые издания. Но частное мнение отдельных изданий не так интересно, как результаты обобщенные на агрегаторах. На Metacritic можно посмотреть на лучшие игры 2022 года для консолей Xbox, и этот список выглядит следующим образом (жирным выделены игры из Game Pass):

Elden Ring — 96/100The Stanley Parable: Ultra Deluxe — 93/100Cuphead in the Delicious Last Course — 92/100Rogue Legacy 2 — 90/100Atari 50: The Anniversary Collection — 86/100

Отметим, что выше указаны только игры, у которых сформирован рейтинг Metacritic в версии для Xbox (поскольку на сайте Metacritic рейтинг формируется только для проектов, которые имеют более 7 рецензий).

В ТОП-10 худших игр 2022 года Metacritic одна игра из Game Pass — это полный эксклюзив Xbox