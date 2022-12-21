. Традиции и ритуалы древних народов в день зимнего солнцестояния 22 декабря 2022 года

От наших далеких предков дошла традиция праздновать день зимнего солнцестояния. В этом году оно ожидается 22 декабря. Ночь накануне будет самой длинной в году. До наших дней дошли древние языческие обряды, проводимые разными народами. Они считали, что ритуалы принесут в их жизнь спокойствие и благополучие, а также помогут защититься от злых сил.

Какие традиции существовали у древних народов

О праздновании дня зимнего солнцестояния известно еще со времен существования языческой религии митроизма. Это одна из самых древних религий поклонения Богу Митре, сторонники которой устраивали празднование в честь самой длинной ночи в году.

С приходом в Европу христианства традиция отмечать этот праздник не исчезла, а обрела новую силу. Древние германские народы стали отмечать праздник Йоль. Этой ночью было принято одеваться в одежду красного цвета, разжигать костры, веселиться и благословлять высшие силы, посылающие людям хороший урожай.





Также с размахом отмечали этот праздник скандинавы. Они устраивали шумные застолья, пели песни и просили Бога Одина, чтобы он одержал победу над тьмой. У древних римлян и греков было принято жертвоприношение животными, которое они проводили в эту ночь. Славяне праздновали победу воинов света над силами тьмы и радовались рождению нового Солнца.

Как нужно было себя вести в дни зимнего солнцестояния

Люди с давних времен старались придерживаться сложившихся годами традиций. Накануне этого праздника они наводили порядок в своем жилище, выбрасывали накопившийся хлам, пришедшие в негодность и сломанные вещи. Этим они привлекали позитивную энергию в свою жизнь.

У всех древних народов считалось, что в этот праздник нельзя оставаться в одиночестве, чтобы не встретиться со злыми духами. Люди старались держаться вместе, праздновать победу светлых сил, ведь уже следующий день начинал прибывать. Они делали друг другу небольшие подарки и желали благополучия. Считалось, что хорошим отношением к другим людям человек притягивает в свою жизнь позитив.





В этот день считалось большим грехом конфликтовать, сквернословить, говорить о ком-то плохо, совершать неблаговидные поступки. Не принято было начинать какую-то новую работу, но можно мечтать и строить долгосрочные планы.

Также в ночь зимнего солнцестояния было принято проводить различные обряды и загадывать желания.

Какие ритуалы этого праздника дошли до наших дней

Некоторые ритуалы зимнего солнцестояния оказались на редкость живучими, люди до сих пор пользуются ими и верят, что они приносят удачу.

Большинство обрядов принято проводить в ночь перед зимним солнцестоянием или ранним утром наступающего дня. В это время можно загадывать желания и проводить обряды. Важно помнить, что если праздник нельзя отмечать наедине, то обряды нужно проводить в полном одиночестве.

Наиболее распространенный и один из самых простых обрядов — сжигание в костре своих дурных привычек и грехов. Для его проведения берете лист бумаги и пишете на нем все свои дурные привычки, грехи и плохие мысли. Как только спрячется солнце, нужно развести костер и сжечь этот лист. Считается, что вместе с ним сгорят и уйдут из жизни все невзгоды.





Можно также провести ритуал с очищающей водой. Для этого нужно набрать ванну, зажечь вокруг свечи и, погрузившись в воду, представить все свои беды и несчастья в виде большого темно-синего шара, улетающего от тебя в ночное небо. Затем надо слить воду, представив, что вместе с ней смывается из твоей жизни весь негатив.

Следующий ритуал проводится ранним утром, в момент восходящего Солнца. Нужно стать напротив окна, поймать его первые лучи, поблагодарить Солнце за все позитивное, что есть в твоей жизни и, загадав желание, произнести его вслух. При этом нужно закрыть глаза и визуализировать свое желание — представить, как оно сбывается. А затем вновь поблагодарить Солнце и умыться холодной водой.